Delegado detalha próximos passos da investigação sobre morte da jovem Vitória

responsável pela investigação sobre a morte da menina Vitória, o delegado Aldo Galiano enfatizou a importância do sigilo para proteger a integridade da família envolvida e garantir o bom andamento do processo. O corpo encontrado está em avançado estado de decomposição, complicando a determinação das causas da morte sem um laudo pericial. A coleta de provas técnicas continua e requer o retorno de dados de operadoras, incluindo aquelas internacionais. Novas buscas poderão ocorrer conforme o surgimento de novas evidências ao longo da investigação. Após a entrevista, a Justiça aceitou o pedido de prisão do ex-namorado da vítima, identificado como Gustavo



