Deputado estadual é preso no Rio acusado de usar o mandato para favorecer o crime organizado

O deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego dos Santos, conhecido como TH Joias, foi preso na manhã desta quarta-feira (3) na capital fluminense. Ele é suspeito de utilizar seu mandato para favorecer o crime organizado no Rio de Janeiro . As acusações incluem envolvimento com tráfico internacional de drogas e armas e a compra de equipamentos antidrone.

A ação ocorre no condomínio Mansões na Barra da Tijuca, onde o parlamentar reside. A propriedade está avaliada em cerca de 5 milhões de reais. Além do deputado, um assessor parlamentar também é alvo das investigações por supostamente ensinar criminosos a operar os drones.

O nome TH Joias refere-se à empresa do deputado que estaria sendo usada para lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. O grupo criminoso teria recebido apoio para adquirir armamentos vindos do Paraguai e dispositivos anti-drone importados da China.

Esses dispositivos são usados para bloquear drones policiais nas operações contra facções criminosas nos complexos da Maré e Alemão. No total, a operação envolve 18 mandados de prisão e 22 buscas em diversos locais do Rio.

As forças policiais continuam mobilizadas enquanto buscam documentos e computadores que possam reforçar as provas já existentes sobre o caso.

