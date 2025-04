Descarte irregular de lixo atrai animais peçonhentos e tira sono de moradores na zona norte de SP

Os moradores da Zona Norte de São Paulo enfrentam sérios problemas de saúde devido ao descarte irregular de lixo, que atrai escorpiões, ratos e até cobras.



Crianças já foram picadas por escorpiões escondidos em roupas. Em áreas como o Jardim Paulistano, terrenos abandonados com mato alto e lixo acumulado agravam a situação. Além disso, a população admite a falta de conscientização sobre o descarte de lixo. A Prefeitura de São Paulo informou que enviará uma equipe para checar as infestações e tomar as devidas providências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!