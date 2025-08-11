Diarista é morta pelo ex na frente das filhas em Itapecerica da Serra (SP)

Em Itapecerica da Serra (SP), uma diarista de 44 anos, Fernanda de Fátima Nascimento, foi morta na presença das três filhas menores pelo ex-companheiro, Leonardo Oliveira Conceição. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado e tentativas de separação não aceitas pelo agressor. Leonardo foi preso duas horas após o feminicídio, após ser denunciado. A vítima já havia alertado sobre a violência que sofria. Uma semana antes do crime, o agressor já havia invadido a casa da vítima e ameaçado matá-la.



