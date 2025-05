Diretor da Sabesp explica surgimento de nova cratera na Marginal Tietê, em São Paulo

Uma nova cratera se abriu na marginal Tietê, perto da ponte Atílio Fontana, comprometendo o acesso à rodovia dos Bandeirantes. Engenheiros da Sabesp estão realizando reparos para conter as fissuras em uma caixa de inspeção a 18 metros de profundidade, causadas pelas chuvas recentes. Até quarta-feira (12), espera-se liberar duas faixas para melhorar o trânsito. Roberval Souza, diretor da Sabesp, destacou que a infiltração de água da chuva no sistema de esgoto agrava a situação, e a previsão de conclusão dos reparos é de 30 dias, se as condições climáticas permitirem.



