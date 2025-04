Disputa antiga entre prefeitura e construtora pode desalojar 120 pessoas em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, na Grande São Paulo , mais de 30 famílias do Jardim Santa Paula podem ser despejadas após décadas de investimento. A disputa judicial entre a prefeitura e uma construtora alega que a empresa não cumpriu com a infraestrutura acordada nos anos 80. A justiça penalizou a construtora, autorizando a penhora dos lotes, onde moram cerca de 120 pessoas. Os habitantes afirmam que, apesar de pagarem impostos, não tinham conhecimento dos problemas legais. O caso gera grande apreensão, especialmente para idosos como dona Edelci, de 68 anos, que teme pelo futuro. A advogada dos moradores contesta a acusação de falta de registro, mencionando a longa cobrança de tributos como justificativa para a permanência das famílias. Enquanto isso, os residentes se unem para lutar por seus lares, que representam suas histórias e raízes emocionais.



