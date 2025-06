Dono de carro usado por humorista durante morte de miss faz revelações sobre o crime

O dono do carro usado pelo humorista Marcelo Alves para matar Raissa Suellen em Curitiba (PR) fez novas revelações que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. Segundo a testemunha, que não teve a identidade revelada, o filho de Marcelo, Dhony Alves, pediu o veículo emprestado no dia anterior para transportar um armário.



Para Raissa, que ganhou um concurso de miss na Bahia em 2018, Marcelo contou outra história. Disse que tinha para ela uma proposta de emprego em Sorocaba (SP) e se ofereceu para levá-la ao interior de São Paulo com o veículo emprestado.



Mas a proposta de emprego pode nem existir. Marcelo se aproveitou da situação para se declarar para Raíssa e, ao ser rejeitado, decidiu matá-la. Depois, ele teve a ajuda do filho Dhony para ocultar o corpo. Dhony confessou sua participação e disse que agiu por compaixão ao pai, Marcelo. Ele foi indiciado por ocultação de cadáver, pagou fiança e foi liberado. Marcelo continua preso.



