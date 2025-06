Dono de construtora morto em assalto tinha porta blindada para se proteger de criminosos

Morto durante um assalto à sua mansão em São Paulo, o empresário Francisco Seve Filippo, dono de uma construtora de alto padrão, tinha até uma porta blindada para se proteger de criminosos. A polícia suspeita que os criminosos clonaram o controle do portão e conheciam a rotina familiar, indicando um crime planejado.



Câmeras internas foram desligadas e um celular desconhecido foi encontrado na casa. O veículo dos assaltantes foi abandonado nas proximidades. Francisco, que tinha outro filho estudando fora do país, era dono de uma construtora de alto padrão. As investigações buscam identificar os criminosos responsáveis por este ataque calculado.



