Dono de serralheria é morto logo após entrar em seu carro em Guarulhos (SP)

O serralheiro Arcilon da Silva foi morto a tiros em Guarulhos após ser abordado por um atirador enquanto entrava em seu carro. O autor disparou várias vezes após uma falha inicial na arma. Imagens de câmeras de segurança mostram o atirador se preparando para a ação junto com comparsas em um carro preto. A Polícia Civil investiga as motivações do crime, que podem incluir questões passionais ou dívidas.



