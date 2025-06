Drones interrompem pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos enfrentou uma interrupção nas operações devido à presença de drones na área. O incidente, ocorrido por volta das 21h30 de quarta-feira (11), levou ao desvio de 20 pousos e suspensão das decolagens por cerca de duas horas. A Polícia Federal acionou um helicóptero para localizar os operadores dos drones, mas não obteve sucesso. As atividades do aeroporto foram retomadas às 23h30. Passageiros enfrentaram atrasos significativos, como voos que só decolaram mais de 15 horas depois do horário programado. .



