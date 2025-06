Drones voltam a afetar voos no aeroporto de Guarulhos

Drones interromperam pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos, causando atraso em 35 voos. A investigação aponta que traficantes possam estar utilizando os drones para monitorar a movimentação de autoridades e cargas ilegais no terminal. Este é o segundo incidente em dez dias. A Polícia Federal e a Polícia Militar foram acionadas, mas não localizaram os responsáveis. A segurança dos voos está em risco, e especialistas destacam a necessidade de contramedidas tecnológicas para lidar com a ameaça.



