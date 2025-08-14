Dupla engana portaria virtual e entra em condomínio de alto padrão em Higienópolis

Dois jovens entraram em um condomínio de luxo em Higienópolis, em São Paulo, se identificando na portaria virtual. Após a entrada, enfrentaram dificuldade ao encontrar a porta travada para saída e usaram uma chave de fenda. O caso está sendo investigado, e moradores expressam preocupação com vazamento de dados sigilosos. As imagens foram entregues à delegacia local que investiga a identidade dos criminosos.



