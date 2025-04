Empresa oferece carros com grandes descontos, mas deixa clientes na mão

Clientes em São Paulo relatam envolvimento em um esquema de financiamento enganoso. A empresa localizada em Barueri prometeu veículos com grandes descontos, mas deixou consumidores com dívidas e sem parcelas pagas. Felipe, Messias e outros clientes cederam seus dados, acreditando em promessas de comissões e carros, que não se concretizaram. Enquanto enfrentam cobranças, a empresa afirma que pretende resolver os problemas financeiros. Em resposta, clientes consideram processos judiciais, incluindo uma possível ação coletiva.



