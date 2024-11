Empresária cai no golpe da falsa central telefônica e perde R$ 400 mil Especialistas alertam que esse tipo de crime cresce no fim do ano, com Black Friday e 13º salário

Balanço Geral Manhã|Do R7 13/11/2024 - 08h44 (Atualizado em 13/11/2024 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share