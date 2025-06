Empresário briga na Justiça para retomar prédio ocupado em São Paulo

Um empresário, Reginaldo, enfrenta desafios para recuperar um prédio na rua da Consolação, São Paulo , alugado para abrir um hostel. Durante uma interrupção nas obras, o edifício foi ocupado por famílias. Ele parou de pagar o aluguel devido à ocupação, acumulando uma dívida de mais de R$ 340 mil. O caso tramita na justiça desde maio do ano passado. A imobiliária insiste na devolução do imóvel nas mesmas condições. Reginaldo entrou com um processo para desocupar o local, mas a justiça negou o pedido por não ver urgência.



