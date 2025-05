Empresário conta como reconstruiu a vida após perder os braços e as pernas

Pedro é um empresário que perdeu os braços e as pernas devido a uma meningite grave. Ele se reabilitou e hoje dirige, cozinha e trabalha. Com empatia, Pedro apoia outros pacientes amputados em suas jornadas. Aos 34 anos e prestes a ser pai, ele reflete sobre sua trajetória e encoraja outros a enfrentar desafios sem desistir. Pedro afirma: "Desde que assimilei tudo, minha reabilitação decolou. Não tenho os braços mais sofisticados, mas fiz funcionar. É sobre diminuir reclamações e arregaçar as mangas."



