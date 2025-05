Empresário desaparece após participar de reunião no interior de São Paulo

O empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos, desapareceu após uma reunião em Cravinhos (SP). O carro dele foi encontrado abandonado na zona norte da capital paulista, com os pertences ainda dentro. Imagens de monitoramento mostram um homem deixando o veículo. O último contato de Nelson com a esposa ocorreu antes da reunião, e a família registrou seu desaparecimento após 24 horas sem notícias. As autoridades consideram várias linhas de investigação.



