Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Empresário é encontrado morto em carro de luxo blindado na Grande São Paulo

Polícia suspeita de que vítima tenha sido executada após realização de tribunal do crime

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um empresário foi encontrado morto dentro de seu carro blindado em uma área de mata em Paranapiacaba, distrito de Santo André (SP). A polícia investiga a morte como possível execução, devido aos cinco tiros no rosto da vítima. O empresário, pai de seis filhos, foi visto pela última vez em 21 de agosto, após relatar à família problemas com cartão clonado.


Dois dias depois, o carro foi achado abandonado. As autoridades consideram a hipótese de que o crime tenha sido cometido após a realização de um tribunal do crime por facções criminosas.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Empresário
  • Latrocínio
  • Morte
  • Paraná
  • Paulista
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.