Empresário é encontrado morto em carro de luxo blindado na Grande São Paulo
Polícia suspeita de que vítima tenha sido executada após realização de tribunal do crime
Um empresário foi encontrado morto dentro de seu carro blindado em uma área de mata em Paranapiacaba, distrito de Santo André (SP). A polícia investiga a morte como possível execução, devido aos cinco tiros no rosto da vítima. O empresário, pai de seis filhos, foi visto pela última vez em 21 de agosto, após relatar à família problemas com cartão clonado.
Dois dias depois, o carro foi achado abandonado. As autoridades consideram a hipótese de que o crime tenha sido cometido após a realização de um tribunal do crime por facções criminosas.
