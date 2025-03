Empresário espanhol em São Paulo diz que perdeu R$ 300 milhões em transferências

Rodrigo Pérez, empresário espanhol e proprietário de um banco digital, foi sequestrado por falsos policiais no bairro do Ipiranga, em São Paulo . Durante cinco dias, foi torturado e disse que forçado a transferir 50 milhões de dólares para contas sob investigação. Pérez escapou ao dopar um vigia, um policial militar aposentado, com um tranquilizante. Após fugir, ele acionou a polícia, que prendeu um envolvido que confessou o crime. As investigações continuam para identificar outros suspeitos. O nome de Pérez aparece na Espanha associado a denúncias de golpes, e há um mandado de prisão contra ele em seu país de origem.



