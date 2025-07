Empresário vai vender carro estilizado para reembolsar cliente que teve veículo roubado em sua loja

O dono de uma loja de acessórios veiculares na zona leste de São Paulo teve um carro de cliente furtado enquanto estava estacionado na rua. Avaliado em 330 mil reais e sem seguro, o proprietário da loja, Daniel, terá que arcar com o prejuízo. Desesperado, ele compartilhou imagens do furto e registrou boletins de ocorrência. Para cobrir o prejuízo, Daniel considerou vender seu carro customizado, o "Karrari", que levou cinco anos para ser modificado e é seu xodó. A Secretaria de Segurança Pública informou que agentes estão trabalhando para localizar o suspeito e resolver a situação. Apesar do susto, Daniel ainda mantém esperança de recuperar o carro do cliente.



