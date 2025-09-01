Entenda como será o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
Julgamento no STF envolve ex-presidente e acusados de tentativa de golpe de Estado
O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de tentativa de golpe após as eleições presidenciais de 2022. O processo ocorre na primeira turma do STF, formada por cinco ministros.
A expectativa é alta em Brasília com sessões marcadas para 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Hoje, o procurador-geral da República se pronuncia sobre pontos cruciais: um rascunho de pedido de asilo no celular de Bolsonaro, descumprimento de medidas cautelares e a prisão domiciliar.
Devido ao grande interesse público — com mais de três mil inscrições para acompanhar o julgamento — apenas os primeiros 1.200 poderão assistir presencialmente. Medidas especiais de segurança foram implementadas, incluindo reforço policial e drones, para garantir a segurança durante o evento em Brasília.
