Entenda por que MC Poze do Rodo foi preso no Rio de Janeiro

Preso por suspeita de ligação com uma facção criminosa e apologia ao tráfico, o cantor MC Poze do Rodo já está detido temporariamente na Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro. Durante a operação que deteve o cantor, foram apreendidos uma BMW X6 e joias personalizadas com referências ao tráfico.



A polícia investiga a influência das letras dele sobre o público jovem e participação do artista em eventos suspeitos, como um recente show na Cidade de Deus ligado a um confronto com a polícia.



