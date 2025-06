Entenda por que o risco de infarto é maior no frio e veja como evitar problemas cardíacos

Especialistas informam que as doenças cardiovasculares aumentam em 12% no Brasil durante o inverno devido à vasoconstrição causada pelo frio e ao consumo de comidas mais gordurosas. Recomenda-se a prática regular de exercícios físicos para reduzir riscos. O aposentado Francisco kazumi Rondon sofreu um infarto, precisou passar por cateterismo e agora mudou seus hábitos.



