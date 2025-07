Entrega de ração animal vira briga entre porteira e moradora em condomínio de SP

Em um condomínio, a moradora discutiu com a porteira Tatiane após não ser avisada da entrega de um saco de ração de 12 quilos. A moradora, irritada, desceu para buscar a encomenda, mas sua entrada foi negada pela porta administrativa, pois a política do condomínio prevê entregas pelo passador giratório. Tatiane, que fazia uma substituição naquele dia, alegou que não abriria a porta por segurança. A discussão escalou com xingamentos, resultando em um boletim de ocorrência por injúria contra a moradora. A empresa de portaria iniciou uma apuração interna para investigar os procedimentos adotados. A síndica afirmou que houve desobediência às regras internas do condomínio. Um especialista mencionou que a política de entregas deve ser debatida em assembleia para evitar conflitos futuros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!