Entregador precisa passar por cirurgia após ser agredido por cliente em Fortaleza (CE)
Outras pessoas tiveram que intervir pra encerras os ataques
Um entregador por aplicativo foi brutalmente agredido por um cliente após uma discussão em um condomínio no bairro Meireles, em Fortaleza . O incidente ocorreu quando Alex Costa Rodrigues chegou ao local para realizar uma entrega e acabou se envolvendo em um desentendimento com o morador responsável pelo pedido.
Durante a altercação, o morador atacou Alex repetidamente com socos. Tentando escapar da situação violenta, Alex tentou escalar as grades do portão do condomínio mas desistiu ao perceber a presença de uma cerca eletrificada. A agressão continuou até que outros moradores intervieram para cessar os ataques.
Apesar da chegada rápida da Polícia Militar ao local dos fatos, o agressor continuou insultando o entregador mesmo na presença das autoridades. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso mais detalhadamente.
Alex sofreu ferimentos significativos e precisou passar por cirurgia devido à gravidade das lesões. Atualmente impossibilitado de trabalhar enquanto se recupera, ele tem contado com a ajuda de colegas para se manter financeiramente durante este período difícil.
A defesa de Alex pretende processar judicialmente seu agressor tanto na esfera civil quanto criminal. As imagens do ocorrido foram amplamente divulgadas nas redes sociais e estão sendo usadas como evidência no processo legal contra o autor das agressões.
