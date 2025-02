Entregadores protestam em frente à casa de cliente que teria se negado a pagar por marmita

Um desentendimento entre um entregador e um cliente resultou em um protesto na frente de uma residência em Belém (PA). Motociclistas utilizaram fogos de artifício e fizeram um buzinaço, além de depredarem o local. De acordo com os entregadores, o cliente se recusou a pagar por uma marmita e, durante a discussão, jogou o alimento no motoboy. O entregador, que levou a pior na confusão, ficou com o olho roxo após ser agredido. O cliente não se pronunciou até o momento.