Escola infantil na zona leste de SP enfrenta repetidas invasões

Uma escola infantil na zona leste de São Paulo enfrenta problemas de segurança após ser invadida seis vezes em menos de um ano. No último incidente, criminosos roubaram cabos e fios elétricos, deixando as salas de aula sem luz. Os pais, preocupados, organizaram um protesto em frente à escola, relatando que os constantes furtos desviam recursos da educação para cobrir prejuízos. Além disso, tendas de assistência social nas proximidades tornaram a área um ponto de concentração para pessoas em situação de rua, aumentando a sensação de insegurança.



