Especialistas dão dicas para evitar acidentes com panelas de pressão

Uma explosão de panela de pressão surpreendeu uma família durante o jantar em Caraguatatuba, litoral de São Paulo . Mesmo sem sinais prévios, o acidente deixou marcas na cozinha.



Segundo a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 1.200 explosões de panelas ocorrem anualmente no Brasil. Mariana, uma das vítimas, relatou que a panela não parecia cheia e não deu sinais de que explodiria. Especialistas destacam a importância de limpar bem as válvulas das panelas e evitar enchê-las até o topo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!