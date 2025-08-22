Esposa de cantor sertanejo é alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro

A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. Acusada de receber quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022, Jaqueline teria ocultado recursos em contas de parentes e amigos. Durante a operação em Campo Grande (MS), dois veículos foram apreendidos, sendo um em nome da mãe dela, e mais de R$ 2,5 milhões foram bloqueados. Anteriormente, Jaqueline foi casada por 20 anos com Carambola, líder do PCC. Ela nega as acusações e colabora com as investigações.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!