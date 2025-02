Estudante de direito é denunciada por perder dinheiro de formatura no Jogo do Tigrinho

Em Chapecó (SC), uma aluna de Direito, escolhida para gerenciar o fundo da festa de formatura, declarou ter perdido mais de R$ 70 mil em apostas no jogo do Tigrinho. O evento ocorreria em 22 de fevereiro, mas foi cancelado após a notícia, divulgada cinco dias antes. Uma colega disse que a responsável sempre aparentava estar controlando bem a situação. Estudantes pagaram R$ 4.200, e agora a Polícia Civil investiga o caso após um boletim de ocorrência ser registrado.



