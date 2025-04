Evento de prefeitura com gogo boy vira caso de polícia no Maranhão

Uma celebração do mês da mulher em Coelho Neto, no Maranhão, virou caso de polícia devido à apresentação de um gogo boy simulando uma cena de sexo. A ação divulgada em vídeo levantou questionamentos sobre a presença de menores e o uso de verba pública, já que o evento foi promovido pela prefeitura. Tanto a polícia quanto o Ministério Público investigam possíveis irregularidades.



