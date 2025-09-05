Ex-goleiro com passagem pela seleção é preso por posse ilegal de arma

O ex-goleiro Helton Arruda foi preso em Portugal sob a acusação de posse ilegal de arma. Com passagens por Vasco, Porto (Portugal) e seleção brasileira o atleta se envolveu no noticiário policial após uma operação das autoridades portuguesas encontrar munições e uma arma não registrada em sua residência.

A polícia localizou o revólver no quarto do ex-jogador. Helton alegou que a arma pertencia a um amigo falecido. No entanto, as investigações apontam que o objeto havia sido furtado em uma cidade situada a 70 quilômetros de onde ele reside atualmente. Após ser liberado pelas autoridades portuguesas, Helton deverá comparecer à justiça sempre que solicitado.

Além de seu passado esportivo marcante — incluindo participação na conquista da Copa América pelo Brasil em 2007, Helton também atua como músico na banda H1. O grupo realiza apresentações variadas em eventos sociais como casamentos e aniversários.

Paralelamente às acusações recentes relacionadas à posse ilegal de armas, Helton enfrenta um processo judicial movido por uma mulher que afirma ter sofrido violência doméstica nas mãos do ex-atleta.

