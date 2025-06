Ex-integrante do Raça Negra morre após ser encontrado desacordado na zona leste de SP

Ex-integrante da banda Raça Negra, Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, morreu aos 69 anos após ser encontrado desacordado na zona leste de São Paulo . Ele foi levado ao Hospital do Tatuapé, onde permaneceu internado por dias, mas não resistiu. O caso está registrado como morte suspeita. A família reconheceu o corpo no IML. Café fez parte da banda entre 1992 e 2005, contribuindo como compositor de vários sucessos. Após deixar o grupo, enfrentou problemas pessoais, vivenciou um período de depressão e enfrentou dificuldades relacionadas ao uso de drogas.



