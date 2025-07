Ex-jogador de basquete é preso por espancar namorada com mais de 60 socos

O ex-jogador de basquete Igor Cabral foi preso por tentativa de feminicídio após agredir sua companheira com mais de 60 socos. O incidente ocorreu em um elevador e foi registrado por câmeras. A vítima está em estado grave e precisará passar por cirurgias reparadoras. A delegada responsável pelo caso informou que Igor permanece detido sob prisão preventiva enquanto as investigações continuam.



