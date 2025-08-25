Ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro são feitos reféns no Rio de Janeiro

A ex-mulher e os ex-sogros de Jair Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto em sua residência no Rio de Janeiro . O senador Flávio Bolsonaro denunciou o caso nas redes sociais, mencionando que os criminosos procuravam dinheiro e roubaram anéis e o carro da família. O carro foi recuperado pela polícia militar horas após o crime. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, também comentou o ocorrido, destacando a vulnerabilidade dos avós, um casal de mais de 80 anos.



