Ex-namorado é condenado a 31 anos de prisão por matar médica no interior de São Paulo

Davi Isaque Martins Silva foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da médica Thalita Fernandes, ocorrido em 18 de agosto de 2023, em São José do Rio Preto (SP).



O corpo de Thalita foi encontrado nu na lavanderia do seu apartamento, dentro de uma mala.



Imagens de câmeras de segurança mostraram que Davi foi o último a deixar o apartamento. Ele confessou o crime, afirmando ter usado drogas antes e argumentou que brigou com Thalita no dia do homicídio. Davi também tentou ocultar o corpo, mas a mala rasgou. A polícia revelou que ele era financeiramente dependente de Thalita e não aceitava o término do relacionamento.



