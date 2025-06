Ex-namorado mata empresária de 35 anos na frente do filho dela em Criciúma (SC)

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, de 35 anos, foi assassinada pelo ex-namorado, Jefferson Mello, dentro de casa na frente do filho de 6 anos. Jefferson arrombou a porta do apartamento, em Criciúma (SC), e disparou contra Daniela após uma discussão. Ele tinha um histórico de violência doméstica e já havia perseguido Daniela desde o término do relacionamento de 8 meses. Apesar do acionamento da polícia pelos vizinhos, Daniela foi encontrada sem vida quando as autoridades chegaram. Jefferson tentou deu um tiro na cabeça e morreu no hospital. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar do filho de Daniela.



