Ex-panicat Ana Paula Leme é condenada a pagar R$ 10 mil por ofensas a atendente

A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão

Balanço Geral Manhã|Do R7

Ana Paula Leme foi condenada a pagar R$ 10 mil após um incidente em um posto de conveniência. Em julho de 2024, ela agrediu verbalmente uma funcionária e policiais que foram acionados. A defesa da influenciadora tem até 15 dias para recorrer da decisão judicial.

