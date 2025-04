Ex-panicat é detida pela terceira vez em São Paulo após se envolver em confusão em mercado

A ex-panicat Ana Paula Leme foi detida novamente em Campinas após causar distúrbios em um minimercado.



Funcionários chamaram a Polícia Militar ao perceberem que ela estava visivelmente alterada e discutindo com clientes. Ao chegar, a polícia foi recebida com resistência por Ana Paula, que inicialmente não quis se identificar.



Reconhecida por sua fama, ela foi levada à delegacia, onde continuou exaltada. Ana Paula já tem passagens por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato.



