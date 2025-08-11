Exclusivo: estudante atacada com tesoura por colega de classe fala pela primeira vez
A vítima contou que já foi amiga da agressora, mas atualmente vivia em conflito com ela, alegando ser alvo de bullying
Na zona leste de São Paulo, uma estudante de 17 anos foi atacada a golpes de tesoura por uma colega de 18 anos dentro da sala de aula. A vítima contou que já foi amiga da agressora, mas atualmente vivia em conflito com ela, alegando ser alvo de bullying. Durante a aula, a colega a atacou, resultando em mais de dez ferimentos principalmente no rosto e braços. Enquanto isso, outros alunos gravavam o incidente. A jovem foi levada ao hospital e já se recupera em casa. A mãe da vítima está indignada e pede justiça, considerando o ataque uma tentativa de homicídio. Ela revelou ter solicitado a transferência da filha para outra sala antes do incidente, sem sucesso. A agressora justificou nas redes sociais que agiu em legítima defesa, enquanto a Secretaria de Segurança Pública registrou o incidente como lesão corporal. A tesoura usada foi apreendida e as envolvidas foram liberadas após depoimento.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas