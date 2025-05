Faca e celular são encontrados no carro de professora morta em SP

A polícia encontrou um celular e uma faca no carro da professora Bonin, encontrada morta em área de mata em São Paulo. Um homem Um homem e uma mulher foram vistos deixando o veículo.



A ex-companheira de Fernanda, Fernanda Fazio, já prestou depoimento. Até o momento, não há suspeitos identificados nem informações sobre a causa da morte, mas a investigação está focada em confirmar ou refutar a versão do carro quebrado como parte do caso.



