Falha em linha do metrô de SP causa transtornos para passageiros

Passageiros que utilizam a linha 2 verde do metrô de São Paulo enfrentam uma manhã caótica nesta quarta-feira (4) com problemas de circulação. Em nota, a assessoria do Metrô informou que os trens operaram em velocidade reduzida e maior tempo de espera entre as estações. Para evitar tumulto, a passagem pelas catracas também foi controlada. O órgão afirmou ainda que o serviço está em processo de normalização.