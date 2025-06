Falha no Metrô afeta linha 3-Vermelha e provoca caos nesta segunda (2)

Na manhã desta segunda-feira (2), passageiros enfrentaram dificuldades na linha 3- Vermelha do metrô de São Paulo devido a uma falha em um vagão na estação Guilhermina- Esperança. No Tatuapé, as catracas foram travadas para evitar superlotação nas plataformas, deixando muitos passageiros sem alternativa a não ser aguardar.



