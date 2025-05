Falha provoca lentidão nas linhas mais movimentadas do metrô de São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (29), o metrô de São Paulo enfrenta falhas nas linhas 1 (azul), 3 (vermelha) e 2 (verde) devido a problemas no sistema de sinalização entre as estações Paraíso e Santa Cruz. Passageiros relatam longas esperas e lotação nas plataformas. "Demoramos 45 minutos, quando normalmente levaríamos 30," disse um casal. A falha afeta também o trânsito da cidade, com aumento significativo no fluxo de veículos. O metrô anunciou que pode acionar ônibus do Paese para aliviar a situação.



