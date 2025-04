Falsas assistentes sociais que aplicavam golpes em idosos são presas em São Paulo

Duas mulheres foram detidas em São Paulo por enganarem idosos. Elas se passavam por assistentes sociais, visitando vulneráveis para coletar dados, assinaturas e biometria facial. As suspeitas usavam informações privilegiadas sobre procedimentos médicos dos idosos para abrir contas bancárias e realizar transações financeiras. A dupla caiu ao chegar na casa de uma nova vítima. Com elas, a polícia apreendeu celulares, cartões de crédito e jóias. Nayara já tinha sido presa anteriormente pelo mesmo golpe, e a polícia continua investigando o envolvimento de outros membros na quadrilha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!