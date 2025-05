Falsos flanelinhas são flagrados furtando carros na Grande São Paulo

Três falsos flanelinhas foram flagrados tentando furtar carros durante evento no kartódromo de Itapevi (SP). Um deles usou uma lanterna para arrombar a janela de um veículo. A Guarda Civil prendeu o trio em uma área afastada do evento para evitar chamar a atenção. Um dos suspeitos tinha 22 passagens por furto. Todos foram levados à delegacia de Barueri, onde o caso foi registrado como furto qualificado.



