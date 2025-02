Família busca respostas para morte de bebê atendido em duas unidades de saúde de São Paulo

Uma família em São Paulo tenta entender a morte repentina do do bebê Rafael Lemos Moreira, diagnosticado com pneumonia após visitas a duas unidades de saúde. O bebê não resistiu e os laudos divergem quanto à causa da morte. A Secretaria Municipal de Saúde investiga o caso, enquanto a polícia requisitou um relatório para esclarecer os fatos. A família busca entender o que ocorreu nas quatro horas entre os atendimentos até a morte do filho.