Família de empresário desaparecido aponta marcas em carro abandonado

O empresário Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, continua desaparecido após participar de uma reunião em Cravinhos(SP). O carro dele foi achado na zona norte de São Paulo com vidros abertos e itens fora do lugar. Imagens mostram o carro sendo estacionado por um suspeito, que saiu do local a pé. A polícia, que investiga o caso, busca por impressões digitais no veículo. Nelson já foi vítima de sequestro relâmpago, mas não há pedidos de resgate até agora. O departamento de homicídios (DHPP) está encarregado do caso, que segue sem explicações claras.



