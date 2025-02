Família de jovem morta pelo ex-companheiro faz campanha para localizar suspeito

Evandro Bezerra Carvalho é procurado pela polícia por matar sua ex-companheira, Amanda, com 18 facadas em São Paulo. Ela foi atacada após sair à noite, deixando a filha pequena com uma babá. No mesmo dia, Evandro foi flagrado em uma loja de conveniência em Cajamar, mostrando aparente tranquilidade. A família de Amanda lançou uma campanha online pedindo por informações que levem à captura do suspeito. Maria, tia da vítima, relatou que o crime pode ter sido motivado por disputas sobre a guarda da filha do casal.