Família de menina morta na Grande São Paulo diz que assassino estava no velório

A polícia continua investigando o assassinato de uma menina de 9 anos em Barueri (SP). A família de Larissa Manoela identificou um suspeito e disse que ele esteve no velório. Imagens de dois homens próximos à casa da vítima foram analisadas. A mãe encontrou a criança sem vida ao voltar do trabalho.



